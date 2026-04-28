Carlos III arribó a Estados Unidos el lunes como parte de su visita de estado. En este marco, el 28 de abril dio un discurso en el Congreso donde condenó el atentado contra Donald Trump.

“Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito” Carlos III

El rey Carlos III describió el atentado contra Donald Trump del pasado 25 de abril en el Hotel Washington Hilton, como un “atentado al liderazgo” de Estados Unidos.

Carlos III condena el atentando contra Trump en la Cena de Corresponsales

Durante su visita en el Congreso de Estados Unidos, el rey Carlos III inició su discurso reprobando el ataque contra Donald Trump, asegurando que los actos de violencia buscan desestabilizar.

“Nos reunimos tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y discordia” Carlos III

Evalúan visita del rey Carlos III a Estados Unidos tras intento de atentado a Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo)

Carlos III asegura que estos actos de violencia solo buscan sembrar miedo y discordia, por lo que destacó la unión de algunas naciones para “defender la democracia”.

“Sean cual sean nuestra diferencias, cualquiera que sean nuestro desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia” Carlos III

Carlos III reitera el vínculo bilateral con Estados Unidos

Durante su discurso, Carlos III retomó etapas históricas de Reino Unido y Estados Unidos, recordando las relaciones diplomáticas entre naciones desde hace tiempo.

El rey recordó que esta era su vigésima visita a Estados Unidos, aunque la primera con su cargo actual.

El monarca destacó la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, asegurando que este país no tiene “amigo” más cercano que ellos.

“El vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno” Carlos III

Este es el primer discurso de Carlos III en el Capitolio; la reina Isabel II fue la primera monarca inglesa en dirigirse ante el congreso estadounidense en 1991.

Carlos III y la reina Camila (Phil Noble / REUTERS)

Carlos III reiteró la unión entre Estados Unidos y Reino Unido, por lo que destacó la importancia de reforzar la cooperación entre ambas naciones en estos “tiempos turbulentos”.

La visita de Carlos III se realizó a dos meses de que Estados Unidos celebre su 250 aniversario de su independencia. El rey visitará Nueva York, donde rendirá un homenaje a las víctimas del atentando del 11 de septiembre de 2001.