Los ataques de Israel contra Líbano han dejado al menos 303 muertos y mil 150 heridos en las últimas horas, según el Ministerio de Sanidad libanés.

Las cifras podrían aumentar conforme avanzan las labores de rescate en los suburbios del sur de Beirut, donde se decretó luto nacional.

El miércoles 8 de abril de 2026 fue uno de los días más mortíferos, y pese a la petición de una tregua, Israel continuó con las ofensivas, argumentando que Líbano no formaba parte del acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Líbano registra 303 muertes tras ataques de Israel en las última horas

Israel inició los ataques contra Líbano el mes pasado con el argumento de acabar con Hezbolá, grupo presuntamente aliado de Irán.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad del Líbano informó que el número de muertos por los ataques de Israel asciende a más de 303.

🇱🇧 Apocalyptic scenes in Nabatiya, southern Lebanon following Israeli strikes, pic.twitter.com/giOgOA5cus — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 9, 2026

La cifra aumentará en las siguientes horas, ya que grupos de rescate siguen recuperando cuerpos de las zonas afectadas por los ataques de Israel.

Se estima que han muerto más de mil 888 personas por culpa de las agresiones de Israel y se han registrado más de 6 mil heridos.

Los ataques contra el Líbano se registraron en los suburbios de sur de Beirut y se decretó luto nacional.

Israel ignoró el cese al fuego y sigue atacando a Líbano

Pakistán acordó con Estados Unidos, Israel e Irán un cese al fuego durante 14 días.

Sin embargo, Israel siguió atacando a Líbano tras argumentar que el país no era parte del acuerdo de paz, lo cual provocó que Irán mencionara que se iba a retirar del acuerdo si estos ataques prevalecían.

Pakistán y Estados Unidos han solicitado a Israel que cese los ataques contra Líbano, ya que compromete los acuerdos de tregua.