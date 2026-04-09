Israel acepta petición para iniciar pláticas con Líbano para cesar los ataques que dejaron más de 300 muertos y Estados Unidos se une a estas negociaciones.

Los ataques de Israel a Líbano desde el 2 de marzo ha dejado más de 1,150 muertos y la defensiva continua a pesar de la tregua de 14 días.

Estados Unidos asegura que Líbano no formaba parte del acuerdo de cese al fuego, por lo que Israel sigue atacando y pidió evacuar la zona sur de Beirut.

Estados Unidos se une a las negaciones de alto al fuego entre Israel y Líbano

Funcionarios del Departamento de Estados de Washington revelaron que serán sede de la reunión entre Líbano e Israel para llegar a un acuerdo y paren los ataques que se han concertado en Beirut.

La reunión para llegar a un acuerdo de paz entre Líbano e Israel se realizaría la siguiente semana en Estados Unidos y contará con la participación de:

Yechiel Leite, embajador de Israel en Estados Unidos

Nada Hamadeh Moawad, embajador de libanés en Estados Unidos

Michel Issa, embajador de Estados Unidos en Líbano

Ataques de Israel a Líbano en las últimas 24 horas han dejado 303 muertos (Michelle Rojas )

Según Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, el objetivo de esta reunión es llegar a un acuerdo para desarmar a Hezbolá y así cesen los ataques en Líbano.

El miércoles 8 de abril se registró uno de los ataques más mortíferos de Israel a Líbano, por lo que Joseph Aoun, presidente del Líbano, solicito un alto fuego con la intención de llegar a una solución.

Amenazas de Israel continúan y pide evacuar Beirut

Benjamin Netanyahu confirmó que habría negociaciones con el gobierno libanés, pero anunció nuevos ataques contra Hezbolá.

El gobierno de Israel insiste en que la ofensiva contra Líbano es para mantener su seguridad, pero estos ataques han dejado más de 300 muertos en las últimas 24 horas.

El ejército de Israel emitió el jueves 9 de abril nuevas ordenes para evacuar la zona sur de Beirut, zona donde se han concentrado la mayoría de ataques israelís.