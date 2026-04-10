El gobierno de Palestina condenó que se haya aprobado la construcción de 34 nuevos asentamientos de Israel en Cisjordania, hecho que ha calificado como una “peligrosa escalada”.

A través de un comunicado, Palestina calificó que estos asentamientos son ilegales, pues se está violando el derecho internacional y lo acordado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Toda actividad de asentamiento es ilegal en el territorio palestino ocupado, de acuerdo con el derecho internacional, en particular la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU”. Gobierno de Palestina

Palestina rechaza nuevos asentamiento de Israel en Cisjordania; es una “peligrosa escalada”, asegura

Palestina rechazó que Israel haya aprobado la construcción de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, denunciando que el gobierno israelí busca expandir su territorio y desplazar.

A pesar de que autoridades de Israel no han confirmado esta información oficialmente, tampoco han negado que se vayan a construir estos 34 asentamientos, causando polémica con Palestina.

El gobierno de Palestina considera que los asentamientos de Israel fragmentan su territorio, además de que confiscan tierras y recursos, e impiden la creación de un Estado palestino viable.

Palestina condena “peligrosa escalada” de Israel en Cisjordania (ONU)

Dada su preocupación, Palestina hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para que se intervenga inmediatamente para frenar los asentamientos de Israel.

Cabe mencionar que estos 34 nuevos asentamientos se suman a los 68 ya aprobados desde 2022, cuyo gobierno ha estado a cargo del primer ministro Benjamin Netanyahu.