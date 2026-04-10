Khawaja Muhammad Asif es el Ministro de Defensa de Pakistán, quien recientemente tachó a Israel de genocida tras ataques a Gaza y Líbano.

El político ha sido ministro de defensa de Pakistán desde 2022 y ha asumido importantes cargos como Ministro de Aviación y Ministro de Asunto exteriores.

¿Quién es Khawaja Muhammad Asif? Ministro de Defensa de Pakistán

Khawaja Muhammad Asif es un político pakistaní, conocido por sus contundentes respuestas a otros políticos de Medio Oriente y Asia del Sur.

Khawaja M. Asif (X/@KhawajaMAsif})

Pakistán pidió un alto al fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel, lo cual fue aceptado por estos países.

Sin embargo, Israel sigue atacando Líbano, lo cual fue descrito por Khawaja M. Asif como un acto violento y genocida.

¿Qué edad tiene Khawaja Muhammad Asif?

Khawaja Muhammad Asif nació el 9 de agosto de 1949; actualmente tiene 77 años de edad.

¿Quién es la esposa de Khawaja Muhammad Asif?

Khawaja Muhammad Asif está casado con Musarrat Asif.

Khawaja Muhammad Asif, ministro de Defensa de Pakistán (Salahuddin / REUTERS)

¿Cuántos hijos tiene Khawaja Muhammad Asif?

No hay información sobre si Khawaja Muhammad Asif tiene hijos.

¿Qué estudió Khawaja Muhammad Asif?

Khawaja Muhammad Asif estudió en la Universidad Government y University Law College; posteriormente obtuvo la maestría en la Escuela de Economía de Londres.

Tiene un doctorado honoris causa en Relaciones Exteriores.

Khawaja Muhammad Asif, ministro de Defensa de Pakistán (Salahuddin / REUTERS)

¿En qué ha trabajado Khawaja Muhammad Asif?

Khawaja Muhammad Asif es ministro de defensa de Pakistán desde 2022 y ocupó el mismo cargo en 2013 y 2017.

Ha tenido diversos cargos públicos desde 1997 y fue Ministro de Petróleo y Recursos Humanos.

En 2024 fue elegido como Ministro de Aviación de Pakistán y fue ministro de Asuntos Exteriores en 2017; simultáneamente fue Ministro de Defensa y Ministro de Agua y Energía.

Khawaja M. Asif también ha laborado en diversos bancos de los Emiratos Árabes Unidos.