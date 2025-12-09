La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de la irrupción de israelíes en su sede para refugiados palestinos al advertir que fue una transgresión del derecho internacional.

“Esta última acción constituye un desprecio flagrante de la obligación de Israel, como Estado miembro de la ONU, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU” Philippe Lazzarini. Comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos

ONU lamenta allanamiento a sede para refugiados palestinos ejecutado por israelíes

El 8 de diciembre de 2025, elementos de la policía israelí irrumpieron en la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que se ubica en Jerusalén.

Al ingresar de manera ilegal y por la fuerza a las instalaciones, las fuerzas israelíes cambiaron la bandera de la ONU por una de Israel, además de que confiscaron diversos bienes.

Ante los hechos, la ONU emitió un comunicado en el que informó sobre los hechos condenó la irrupción al citar las palabras del comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

“Esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, y sienta un precedente peligroso en cualquier otro lugar del mundo donde la ONU esté presente” Philippe Lazzarini. Comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos

Tras advertir que allanamiento tiene un “gran peso simbólico para los palestinos”, la ONU señaló que lo ocurrido se suma a la “cadena de agresiones” que se han perpetrado en contra del organismo.

Se debe resaltar que en las sede para refugiados palestinos, se brindan diversos servicios de salud y educación a cerca de 6 millones de personas desplazadas en 5 distintos puntos de Medio Oriente.

Ayuda humanitaria de UNRWA (Especial)

ONU denuncia acoso de Israel contra UNRWA

Luego de condenar la irrupción de israelíes en su sede para refugiados palestinos por parte de policías israelíes, la ONU denunció que el acto es parte de un esquema de acoso constante UNRWA.

Con respecto a dicho punto, la ONU indicó que la agencia ha sido objeto de acoso constante desde el inicio de la guerra en Gaza que se desató tras el ataque al sur de Israel liderado por Hamas.

El hostigamiento, se asevera, se ha demostrado con manifestaciones hostiles, ataques incendiarios en 2024, campañas de desinformación a gran escala e incluso reiterados actos de intimidación.

Policías izaron bandera de Israel en sede de UNRWA (The Times of Israel)

Philippe Lazzarini reveló que el complejo de Jerusalén Oriental está vacío desde principios de año, pero "conserva su condición de instalaciones de la ONU" y es inmune a cualquier injerencia”.

Cabe resaltar que la Policía de Israel declaró que la presencia policial se debió a que estaban apoyando al municipio de Jerusalén en un operativo administrativo de cobro de deudas de UNRWA.