Este 18 de diciembre Estados Unidos anuncia sanciones a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigación sobre abusos de Israel en Gaza.

En una declaración pública de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos aclararon que estas sanciones van para dos jueces de la Corte Penal Internacional.

A ambos jueces se les acusa de participar en acciones “politizadas” para investigar y procesar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, según el Gobierno de Estados Unidos que se ha presentado en el Medio Oriente como un mediador de este conflicto con Gaza.

Estados Unidos rechaza jurisdicción de la CPI por investigación sobre abusos de Israel en Gaza; expone a jueces

En esta declaración de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de la administración de Donald Trump, señaló a los dos jueces Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdin de Mongolia, de participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel.

Así como de votar con la mayoría a favor del fallo de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre.

Acusa a su vez a la CPI de cometer acciones politizadas dirigidas contra Israel, lo cual “sienta un precedente peligroso para todas las naciones”, advierte.

Asimismo aseveraron que no van a tolerar “los abusos de poder de la CPI que violen la soberanía de los Estados Unidos e Israel y sometan injustamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI.”

Por otra parte este funcionario de la administración Trump, aseguró que ni Estados Unidos, ni Israel forman parte del Estatuto de Roma, por lo que rechazan la jurisdicción de la CPI.

Adicionalmente se adelantó en esta declaración que se continuará actuando con consecuencias significativas y tangibles a la guerra jurídica y a la extralimitación de la CPI.

Estas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos ocurren bajo otras acciones previas de sanciones contra la CPI y tras el rechazo de la misma Corte de los argumentos de Israel para defenderse de la investigación sobre la situación en el territorio palestino en 2021.

Las sanciones a los jueces de la CPI van bajo la Orden Ejecutiva 14203 del Gobierno de Estados Unidos que incluyen: