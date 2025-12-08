Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, informó este lunes que se reunirá con Donald Trump antes de que termine el año con el fin de discutir la segunda fase del plan de paz en Palestina.

Pese a los cuestionamientos del incumplimiento del plan de paz en Gaza, Benjamín Netanyahu y Donald Trump se reunirán para discutir la segunda fase del tratado, en el que se prevé el desarme de Hamás.

Netanyahu se reunirá con Trump para la segunda fase del plan de paz en Gaza; esta es la fecha acordada

Este lunes 8 de diciembre, la oficina de Benjamín Netanyahu informó que el primer ministro de Israel se reunirá el próximo 29 de diciembre con el presidente Donald Trump para discutir la segunda fase del plan de paz en Gaza.

De acuerdo con la información, entre los principales puntos de la segunda fase del plan de paz en Gaza se encuentran los siguientes:

Desarme total de Hamás

Retiro de tropas israelíes de Gaza

Despliegue de una fuerza de seguridad internacional

Sentar las bases para la formación de un gobierno interino palestino bajo supervisión internacional

Negociaciones sobre el futuro político de Gaza

Donald Trump amenaza a Hamás para que ceda el control en Gaza (White House )

Cabe mencionar que Hamás ha rechazado la exigencia de desarmarse completamente, argumentando que su derecho a la “resistencia” es legítimo, además de que el desarme quedaría en manos de un organismo internacional que podría favorecer a Israel.