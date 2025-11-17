Ataque a buque ‘narcoterrorista’ en el Pacífico deja 3 muertos tras la operación Lanza del Sur.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, autorizó un ataque el pasado 15 de noviembre contra un buque que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas.

Ataque a buque “narcoterrorista” deja 3 muertos en el Pacífico

La operación Lanza del Sur lanzó un ataque en el Pacífico contra un buque relacionado con una organización terrorista.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos determinaron que este buque se utilizaba para el tráfico de drogas, ya que transitaba por una ruta utilizado por el narcotráfico.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Al parecer, este buque ‘narcoterrorista’ transportaba estupefacientes y dos presuntos narcotraficantes murieron durante el ataque.

Aparentemente, el cargamento de drogas se dirigía al Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales.

La operación Lanza del Sur ha dejado 83 muertos y ha registrado 21 ataques en distintas rutas presuntamente utilizadas por el narcotráfico.

Pete Hegseth anuncia operación militar contra el narcotráfico en América Latina

El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció el pasado 13 de noviembre, una operación militar para expulsar a los narcotraficantes del hemisferio occidental.

Pete Hegseth compartió un mensaje en X para anunciar esta nueva operación militar, con lo que formaliza los ataques militares que se han registrado contra lanchas en el Caribe y Pacífico.

A inicios del 2025, el Pentágono anunció el despliegue de embarcaciones y drones para realizar operaciones antidrogas.