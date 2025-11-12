En medio de los ataques que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe, se informó que Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia con el país que gobierna Donald Trump.

Según dijeron informantes anónimos a CNN, Reino Unido se ha negado a compartir con Estados Unidos información sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe.

Lo anterior, comentaron, porque Reino Unido no quiere ser cómplice de los ataques militares que Estados Unidos ha hecho en el Caribe, los cuales, además, habrían calificado de ilegales.

Estados Unidos golpea un buque más en el Caribe (Yazmín Betancourt)

Estados Unidos dejó de recibir información de Reino Unido en medio de sus ataques ofensivos en el Caribe

Reino Unido se consolidó como el primer informante de Estados Unidos para la localización de embarcaciones con drogas, debido a que esta nación controla varios territorios en el Caribe, donde mantiene bases de inteligencia.

Gracias a este intercambio de información entre Reino Unido y Estados Unidos, las autoridades de este último país lograban detener barcos bajo sospecha de transporte de drogas, así como:

Tripulación arrestada

Droga incautada

Proceso legal

No obstante, desde hace un mes, Reino Unido habría suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por sus múltiples ataques letales contra los barcos en el mar Caribe.

Funcionarios británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, comentaron los informantes a CNN.