Durante el Encuentro de Juristas en defensa del Derecho Internacional, Nicolás Maduro hizo un llamado a Donald Trump para detener los operativos antidroga en América Latina y la agresión a Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desafía a Estados Unidos y presume arsenal de misiles rusos (EFE)

“Ya bastante dolor está sufriendo la humanidad con el genocidio en Gaza, ya no hay pueblo en el mundo que no califique lo que sucede en Gaza como un genocidio. ¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica?”. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

En su discurso del pasado viernes 15 de noviembre, Maduro exhortó a Donald Trump a detener los bombardeos en el Caribe y pidió al pueblo de Estados Unidos juzgar lo que está pasando en toda América Latina.