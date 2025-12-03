La familia del pescador colombiano que murió en ataque de Estados Unidos en el Mar Caribe denuncia de asesinato a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Familiares de Alejandro Carranza, pescador colombiano señalan que su familiar fue asesinado directamente por la administración de Donald Trump.

Ahora buscan denunciar ante autoridades internacionales al gobierno estadounidense, así como a sus funcionarios responsables.

Aunque no tienen recursos familia de pescador colombiano busca denunciar por asesinato al Gobierno de Estados Unidos y a su secretario de Guerra ante la CIDH

Dan Kovalik, abogado de los familiares de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado reveló que la familia no posee los recursos suficientes para realizar su demanda.

También la familia buscaría obtener una reparación por lesiones.

Sin embargo se presentó una denuncia formal el pasado martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que el Gobierno de Estados Unidos asesinó ilegalmente al pescador colombiano el pasado 15 de septiembre en aguas del Mar Caribe.

También señalan a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos como el responsable del asesinato del pescador colombiano, al obtener diversos informes periodísticos.

Lo anterior al ser señalado como el “responsable por ordenar el bombardeo de barcos como los de Alejandro Carranza y el asesinato de todos aquellos en tales barcos”, indica la familia en su demanda.

Apuntan también que el “secretario Hegseth ha admitido que dio tales órdenes a pesar de no conocer la identidad de los objetivos de estos bombardeos y asesinatos extrajudiciales”.

Por su parte Hegseth ha sostenido que todos los ataques son legales y afirma que los militares tienen pruebas de que las embarcaciones transportaban drogas.

Ahora también, Gustavo Petro, presidente de Colombia se ha sumado a las denuncias por estos ataques en el Mar Caribe y advierte al Gobierno de Estados Unidos no atentar contra la soberanía de su país.