El gobierno de Estados Unidos anunció el operativo contra el narcotráfico en América Latina, nombrado Operación “Lanza del Sur”.

De acuerdo con el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se trata de una operación que ya se ha puesto en marcha con el bombardeo a lanchas en el Mar Caribe.

Asimismo, resaltó que se trata de acciones para defender el territorio nacional y “remover” a los narcoterroristas de “nuestro hemisferio”.

Lanza del Sur: el programa de Estados Unidos contra el narco en América Latina

Hegseth compartió en redes sociales la operación “Lanza del Sur”, programa de Estados Unidos contra el narcotráfico de América Latina.

A pesar de las declaraciones públicas, el secretario de Guerra no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que este será liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en:

Suramérica

Centroamérica

Caribe

El programa Lanza del Sur englobaría el ya nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, sobre todo frente a la costa venezolana.

Cabe señalar que el anuncio de Hegseth se dio poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford.

Así como del grupo de ataque estadounidense que se unen al despliegue de destructores y buques de desembarco anfibio que el gobierno de Donald Trump mantiene en la zona desde mediados de agosto.

“El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, aseguró Hegseth en su publicación, donde resaltó que “esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”.