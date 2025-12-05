Estados Unidos encabezó el jueves 4 de diciembre de 2025 un nuevo ataque de sus fuerzas militares contra una presunta “narcolancha” en el Pacifico oriental, situación que dejó un saldo de 4 personas muertas.

El Comando Sur de los Estados Unidos indicó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Con este suman ya 22 ataques que el ejército de Estados Unidos ha perpetrado en el Caribe y en el Pacífico por órdenes de Donald Trump, con un saldo de al menos 87 ejecuciones extrajudiciales.

Narcolancha (Captura de pantalla )

Estados Unidos abatió supuestos miembros de una Organización Terrorista Designada

En sus redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó este jueves un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte de la operación Southern Spear.

El mando militar también informó que el ataque letal ocurrió bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra una embarcación operada supuestamente por una Organización Terrorista Designada.

De igual manera se informó que cuatro hombres, identificados como “narcoterroristas”, murieron durante la operación, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles adicionales sobre la nacionalidad de los ocupantes.

Tampoco se informó sobre el destino final de la embarcación que viajaba en el Pacifico Oriental.