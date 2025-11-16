El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una convocatoria para llevar a cabo una reunión con México, Estados Unidos y China por los ataques a embarcaciones del narco en el Océano Pacífico.

A través de redes sociales, Gustavo Petro instó a realizar la reunión sobre seguridad en el Pacífico en Pearl Harbor, en Hawái, invitado también a participar a Ecuador, Chile y Australia.

El presidente Gustavo Petro presentó hoy domingo 16 de noviembre de 2025, una propuesta para realizar una reunión entre México, Estados Unidos, China y Colombia tras los ataques a embarcaciones del narco en el Pacífico.

El objetivo, señaló, es que junto a Ecuador, Chile y Australia se pueda alcanzar un tratado que permite alcanzar “un Pacífico sin ilegalidades”.

Gustavo Petro hizo énfasis en que el tráfico de cocaína, precursores químicos para elaborar fentanilo, así como el contrabando de armas, entre otros, se debe analizar y resolver de manera conjunta entre todos los países de la zona.

El presidente colombiano señaló que las imposiciones de normas en materia de seguridad, solo termina por ayudar a los grupos criminales.

Por tal motivo, Gustavo Petro insistió en realizar una reunión entre todos los países del Pacífico, tras acusar que las amenazas de Estados Unidos, además de resultar autoritarias, “no sirven para nada”.

Gustavo Petro terminó su mensaje con un llamado para el El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), a que no terminen ayudando a las organizaciones criminales.