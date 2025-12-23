En medio de las críticas por falta de transparencia en sus acciones, Estados Unidos vuelve a hundir otro barco en el Pacífico.

De acuerdo con información del ejército de Estados Unidos se trataba de una embarcación sospechosa de traficar con drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental.

Estados Unidos hunde otro barco en el Pacífico que deja una persona fallecida

Tras la creciente tensión con Venezuela, Estados Unidos realizó un nuevo ataque a un barco, que presuntamente traficaba con drogas en el Pacífico.

⚠️ La ofensiva continúa: Estados Unidos hundió otra ‘narcolancha’ en el Pacífico dentro de la Operación Lanza del Sur; en una semana ya suman siete embarcaciones destruidas y 18 muertos, en medio de críticas por falta de transparencia y posibles violaciones territoriales. 🌎 pic.twitter.com/FRoiX9p9WS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 23, 2025

Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, habría dado la orden de realizar el ataque enmarcado en la “Operación Lanza del Sur” a una nueva embarcación.

Según información suministrada por El Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom), la embarcación era de bajo perfil y estaba operada por organizaciones criminales.

“La embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, señalaron en sus redes sociales.

De acuerdo con lo que se dio a conocer al menos una persona habría fallecido.

En el metraje de 27 segundos se observa a una especie de lancha detenida, la cual en al menos tres ocasiones es blanco de una serie de ataques infligidos, siendo el último el que detona e incendia el navío.

Nuevo ataque de Estados Unidos aumenta las críticas por falta de transparencia

Con esta situación, suman al menos 26 ataques realizados por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe y Pacífico oriental , con 30 embarcaciones destruidas.

Esto ha provocado que se aumente la tensión entre el gobierno del presidente Donald Trump y Nicolás Maduro .

Sin embargo, no solo en Venezuela se han condenado estás acciones de Estados Unidos y es que desde septiembre que empezaron este tipo de operaciones en el Caribe y Pacífico la cifra de muertos asciende a 105.

Incluso se ha generado un gran debate en torno a la legitimidad de los ataques del gobierno de Donald Trump y si estos se han realizado de acuerdo con las leyes internacionales.

Y es que se ha cuestionado la transparencia de Estados Unidos, pues han justificado sus acciones por un presunto combate contra el narcotráfico, pero no se han presentado prueba de ello.

Las autoridades estadounidenses no han ofrecido ningún tipo de prueba adicional o datos aledaños para sostener sus señalamientos.

Por lo que expertos han cuestionado que se realicen los ataques sin demostrar con plena certeza que estas embarcaciones, junto con los tripulantes, están ligadas al narcotráfico.

Estados Unidos también ha hecho la interceptación a buques petroleros venezolanos.