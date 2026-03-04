La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó el ataque contra una escuela primaria de niñas en Minab, Irán, que dejó entre 165 y 180 víctimas mortales.

Ravina Shamdasani, vocera del organismo, calificó el hecho como una posible violación del derecho internacional y un crimen de guerra, recordando que las escuelas son espacios protegidos.

“Niñas, pequeñas [...] al inicio de su jornada escolar, asesinadas de esta manera, con mochilas manchadas de sangre. Esto es absolutamente horrendo” Ravina Shamdasani, vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

Por su parte el alto comisionado Volker Türk exigió una investigación inmediata y reparación para las víctimas, mientras se denuncian también ataques estadounidenses e israelíes en zonas densamente pobladas.

Se investigará la muerte de niñas tras bombardeo en escuela de Irán

El ataque en una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia iraní de Muslim, ocurrió a principios de marzo de 2026.

De acuerdo con lo que reportaron autoridades iraníes, en el ataque murieron entre 165 y 180 niñas. Ante el hecho el embajador de Irá, Derya Örs, también se posicionó ante la ONU para denunciar un crimen de guerra contra la humanidad.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques (Reuters)

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió una pronta investigación sobre las circunstancias del ataque en la escuela de Minab.

Según Ravina Shamdasani, el comisionado se mostró “profundamente afectado” por los ataques hostiles que se han perpetrado en contra de infraestructuras civiles.

Por su parte, la vocera de la ONU reiteró que habrá una reparación para las víctimas del ataque, esperando que los responsables rindan cuentas por sus actos.

“La responsabilidad recae en las fuerzas que ejecutaron el ataque para investigarlo. Les instamos a hacer públicos los resultados y a garantizar rendición de cuentas y reparación para las víctimas“ Ravina Shamdasani, vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU