El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un alerta sobre los riesgos económicos de la guerra en Medio Oriente y advirtió que el mundo debe prepararse “para lo impensable”.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, señaló que el conflicto en Medio Oriente podría elevar la inflación mundial y detener el desarrollo económico, por lo que llamó a ser resilientes.

Desde Japón, la directora del FMI advirtió que el panorama económico por la guerra en Medio Oriente es preocupante, pues se prevé un aumento global en la inflación de hasta 40 puntos.

Irán ataca objetivos en zona de Palestina ocupada por Israel (imagen de referencia) (AFP)

La directora del FMI instó a los gobiernos a “pensar en lo impensable y prepararse para ello”, destacando la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad en un entorno global incierto.

Con la guerra en Medio Oriente, se espera un aumento del 10% en los precios del petróleo, además de la afectación al tráfico marítimo en Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de crudo.

Ante este escenario, Georgieva recomendó:

Invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos

Utilizar el margen de maniobra fiscal y monetaria

Ser ágiles ante los cambios en el contexto internacional

Cabe mencionar que estas observaciones las hace el FMI ha poco más de una semana de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han elevado la tensión en Medio Oriente.