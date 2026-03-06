Durante una sesión de preguntas y respuestas con internautas en Instagram, el presidente de Francia, Emmanuel Macron toma distancia de la guerra en Irán.

Tras dejar en claro Macron que Francia no participará en la guerra de Medio Oriente ante la escalada del conflicto militar contra Irán de parte de los Estados Unidos e Israel.

Francia “no se involucrará en esta guerra”: Macron

Ante las crecientes preocupaciones por la guerra en Irán, el presidente Macron dejó en claro su postura una vez más, distanciándose de la guerra en Medio Oriente.

Francia “no se involucrará en esta guerra” contra Irán en Oriente Medio, aseguró Macron ante la creciente ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, la cual ha alarmado y que se ha extendido en la región, ante la tensión internacional.

Asimismo, Macron se mostró empático ante las preocupaciones por la guerra en Irán, refrendando el distanciamiento y rechazo de Francia por el conflicto en Medio Oriente.

“Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella”. Emmanuel Macron, presidente de Francia

💬 "Bonjour Fatima, je voulais vous répondre, c'est Emmanuel Macron"



Le chef de l'État répond en vocal sur Instagram à une jeune Française pic.twitter.com/PiTJxOYL8L — BFM (@BFMTV) March 5, 2026

Macron prioriza la desescalada ante la guerra en Irán

En el mismo tema, el mandatario francés, Macron prioriza la desescalada ante la guerra en Irán.

Por lo que Macron apuntó que “intentaremos ser lo más razonables y pacíficos posible porque ese es el papel de Francia”, añadió.

Así como refrendo Macron estar trabajando en el establecimiento de una coalición internacional para garantizar la seguridad de las rutas marítimas esenciales para la economía global en la región.