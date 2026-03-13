China anunció ayuda humanitaria para las familias de las más de 160 niñas asesinadas en la escuela Shajare Tayebé, en Irán, tras un bombardeo atribuido a Estados Unidos.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, informó que la Cruz Roja China canalizará recursos equivalentes a 3.5 millones de pesos a través de la Media Luna Roja iraní.

China condenó el ataque, calificándolo como una violación al derecho humanitario internacional, y reiteró su compromiso de apoyar a Irán mientras continúe bajo agresiones militares.

El vocero Guo Jiakun informó hoy 13 de marzo de 2026, que China brindará ayuda a las familias que resultaron afectadas por el asesinato de sus hijas en la escuela de Minab en Irán.

El 28 de febrero, dentro de los bombardeos masivos que Estados Unidos propició a Irán, sucediéron los hechos en la escuela Shajare Tayebé, donde -en su mayoría- murieron niñas de entre 7 y 12 años.

Tras ello, Guo Jiakun informó que a través de la Cruz Roja China se brindará ayuda humanitaria a las familias de las niñas asesinadas en la escuela de Irán.

Asimismo, externó que los fondos donados que corresponden a 3 millones 574 mil pesos, se enviarán a través de la Media Luna Roja iraní en busca de condolencias y compensación a las familias.

Estados Unidos bombardea tres instalaciones nucleares en Irán (Especial)

Ante los bombardeos y el asesinato de civiles en Irán, China ha vuelto a condenar la decisión de la guerra, se ha pronunciado sobre el diálogo, apuntando que lo sucedido en la escuela de Irán viola el derecho humanitario internacional.

Por otra parte, China insistió en que mientras Irán siga siendo atacado, proporcionarán ayuda humanitaria.

Estados Unidos habría atacado escuela de niñas en Irán “por error”

Los bombardeos en la escuela en Irán llevó a China a ayudar a las familias de las niñas asesinadas, pero también a cuestionarse el hecho vil contra civiles.

Ante ello, información proporcionada por AP, apunta que Estados Unidos habría sido quien bombardeó la escuela Shajare Tayebé, pero esto no fue más que un error por información desactualizada.

Esto debido a que el edificio de la escuela formó parte de un complejo militar en 2017. Sin embargo, se añadió un muro que los dividió, información que Estados Unidos habría omitido.

Sin embargo, los expertos argumentan que la escuela era “claramente identificable” a nivel satelital por sus murales con vivos colores.

Actualmente, la investigación sobre el ataque a la escuela en Irán sigue a cargo del Pentágono.