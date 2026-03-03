En un mensaje dirigido a la nación, Emmanuel Macron desaprobó los ataques recientes contra Irán y llamó a retomar las negociaciones diplomáticas.

“Estados Unidos e Israel decidieron lanzar operaciones militares. Se llevaron a cabo al margen del derecho internacional, algo que no podemos aprobar” Emmanuel Macron, presidente de Francia

El presidente de Francia subrayó la necesidad de frenar los bombardeos aéreos contra Irán y reforzar la seguridad nacional, ordenando protección adicional en bases militares francesas y embajadas en Medio Oriente.

Además, anunció el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo como parte de la estrategia de defensa, reiterando su respaldo a los aliados en la región.

Macron refuerza seguridad en bases militares francesas en Medio Oriente

En el mismo mensaje Emmanuel Macron anunció que se debe garantizar la seguridad del territorio nacional.

Motivo por el cual ordenó reforzar la seguridad de las bases militares francesas en la región, así como de las embajadas en Medio Oriente.

Emmanuel Macron (LUDOVIC MARIN / AFP)

Esta postura de defensa ya había sido planteada por Macron el domingo pasado, diciendo que se reuniría con el Consejo de Defensa de Francia para evaluar la protección de sus ciudadanos y sus aliados.

El presidente francés también se dirigió a sus aliados, reiterando su apoyo a lo largo de la región para también garantizar su seguridad e integridad territorial.

Como se sabe, Francia cuenta con acuerdos de defensa con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

“Reaccionamos inmediatamente y, en legítima defensa, derribamos drones en las primeras horas del conflicto para defender el espacio aéreo de nuestros aliados, que saben que pueden contar con nosotros”. Emmanuel Macron, presidente de Francia

Este martes también se reportó que tras la escalada en Medio Oriente, Macron ordenó que el portaaviones Charles de Gaulle, junto con sus recursos aereos y fragata de escolta zarpen hacia el Mediterraneo.