La Media Luna Roja confirmó más de 200 muertos y 700 heridos en Irán tras los ataques desplegados por Israel y Estados Unidos durante las primeras horas del sábado 28 de febrero de 2026.

“Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido” La Media Luna Roja

Según confirmó el portavoz de la Media Luna Roja, Moytaba Jaledi, el ataque provocó daños en 24 de las 31 provincias, generando afectaciones en estructuras como edificios y escuelas.

Estas cifras forman parte del primer balance global que han ofrecido los medios oficiales de Irán luego del ataque lanzado este sábado.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques (Reuters)

Irán reporta 85 muertos tras ataque a escuela; señala a Israel

Información del Gobierno de Irán indicaría que, de las 201 víctimas mortales, al menos 85, sobre todo niñas, perdieron la vida en la escuela femenina primaria en la ciudad sureña de Minab.

Al respecto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, señaló a Israel de cometer este “acto bárbaro” que, dijo, “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

En un primer momento, las autoridades iraníes informaron que al menos 60 niñas habían muerto y alrededor de 80 resultaron heridas tras el impacto de un misil en una escuela primaria femenina ubicada en el sur de Irán.

Golpe al liderazgo iraní: mueren el ministro de Defensa y un comandante

Como resultado de esta serie de ataques coordinados, fuentes israelíes confirmaron la muerte del ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour.

En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron las bases militares estadounidenses en:

Arabia Saudí

Bahréin

Kuwait

Emiratos Árabes Unidos

Qatar