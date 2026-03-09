Ante la amenaza de la guerra en Irán, Qatar alerta a la ciudadanía por lo que piden evitar zonas expuestas.

Insistiendo en evitar salir de casa, tras los recientes ataques en territorio de Qatar por parte de Irán ante su estrategia en contra de Estados Unidos.

Qatar piden con alerta evitar zonas expuestas por guerra en Irán

A través de un mensaje en celulares es como el Ministerio del Interior de Qatar alerta a la ciudadanía de evitar zonas expuestas por la guerra en Irán.

En dicha alerta catalogada como “emergencia nacional”, Qatar asegura que el nivel de amenaza es elevado, pidiendo el resguardo para su seguridad.

“El nivel de amenaza a la seguridad es elevado. Se requiere que todos permanezcan en sus casas, eviten salir y se mantengan alejados de ventanas y áreas expuestas para garantizar la seguridad pública”. Alerta Qatar

Alerta que llega a Qatar, luego de que Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en el país de Medio Oriente.

Guerra en Irán pone en alerta a Qatar; piden evitar zonas expuestas (Especial )

Qatar acusa de traición a Irán

Tras los ataque de Irán en Qatar, el primer ministro catarí, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha acusado de “traición” a Doha.

Rechazando firmemente las “justificaciones y pretextos” de Teherán para llevar a cabo los recientes bombardeos en Qatar, pues la ofensiva se sintió como una “gran sensación de traición”.

Asimismo, el primer ministro de Qatar insistió en la urgencia de que Irán detenga todos los ataques contra las naciones del Golfo y otros países, pues no son parte del conflicto entre Estados Unidos.