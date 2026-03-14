La empresa Air Canada suspende rutas a Dubái hasta mayo por riesgos de seguridad en Medio Oriente.

Debido al contexto que se vive en Medio Oriente, Air Canada tomó la decisión drástica con sus vuelos a Dubái.

Air Canada suspende rutas a Dubái hasta mayo por riesgos de seguridad (Air Canada / Facebook)

Confirma Air Canada que suspende rutas a Dubái por riesgos de seguridad

A través de un comunicado, Air Canada anunció la cancelación de sus vuelos entre Toronto y Dubái hasta el 1 de mayo de 2026.

Air Canada decidió suspender sus rutas por temas de seguridad, ya que el conflicto en Medio Oriente ha traído consigo inestabilidad y el cierre del espacio aéreo en la región.

Sin embargo, la prestigiosa aerolínea canadiense señaló que planea reanudar el servicio cuando los vuelos puedan operar de forma normal.

Igualmente, Air Canada expresó que continúan aumentando la capacidad de sus vuelos a Delhi con la intención de brindar a sus viajeros opciones para visitar Canadá.

Air Canada continuará monitoreando la situación que se vive en Medio Oriente para determinar que acciones tomar con sus rutas.

La decisión de Air Canada sobre sus vuelos a Dubái se suma a la de suspender viajes también de Toronto a Tel Aviv, que se reportó recientemente.

Air Canada suspende rutas a Dubái hasta mayo por riesgos de seguridad (Air Canada / Facebook)

El aviso de Air Canada de inmediato generó reacciones en redes sociales.

Algunos usuarios celebraron la decisión de Air Canada, al señalar que estaba priorizando la seguridad de los turistas como de sus pilotos.