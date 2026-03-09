Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que sus acciones en conjunto con Estados Unidos en Irán no buscan dividir al país sino liberarlo del yugo de la tiranía .

“La liberación del yugo de la tiranía, esta liberación, depende de ustedes el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido… si se levantan en el momento de la verdad no estará lejos el día en que Israel e Irán vuelvan a ser grandes amigos” Benjamin Netanyahu

De esta manera justificó los bombardeos, el asesinato del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero pasado y en general la guerra contra Irán.

Benjamin Netanyahu publicó un videomensaje este domingo 8 de marzo dirigido a la población de Irán llamándolos a la liberación.

Eyal Zamir, teniente de Israel, se dirigió a la población israelí y les recordó que ya han estado en Estado de Emergencia por dos años y por lo que ahora les pide paciencia.

A pesar de que Israel dijo que no quiere dividir a Irán y que espera que Irán e Israel vuelvan a ser amigos en el futuro, este domingo 8 de enero Israel bombardeó infraestructura energética.

Estados Unidos se deslindó del hecho. Es la primera vez que los bombardeos de Israel fueron contra refinerías y depósitos de petróleo en Teherán y sus alrededores.

Teherán amaneció con una gran nube de humo, por lo que han recomendado a los ciudadanos no salir o en caso de ser necesario usar mascarillas.

Se espera que en próximas horas se registren “lluvias tóxicas” debido a la gran cantidad se residuos de petróleo en el ambiente.