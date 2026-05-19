La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la economía mundial enfrentará un decrecimiento durante 2026 debido a las tensiones geopolíticas, particularmente por la guerra en Irán.

El crecimiento económico mundial de 2025 fue de 2.8%; sin embargo, la ONU adelantó que, debido a la guerra en Irán, este año habrá una desaceleración global, alcanzando solo cerca de 2.6%.

ONU advierte decrecimiento de la economía mundial por guerra en Irán

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió que la economía mundial enfrentará una desaceleración durante 2026 debido al conflicto militar en Irán.

ONU advierte decrecimiento de la economía mundial por guerra en Irán

La UNCTAD señaló que, aunque la economía global comenzó 2026 con señales de resiliencia, el aumento de los riesgos geopolíticos está debilitando ese impulso, por lo que se pronostica un decrecimiento.

De acuerdo con el informe de la agencia de la ONU, la guerra en Irán ha provocado interrupciones en las cadenas de suministro, aumentos en los costos del transporte marítimo y presión sobre los mercados energéticos.

En ese contexto, la ONU advierte que los altos precios de la energía y la volatilidad de los mercados, así como las interrupciones en el transporte, afectarán gravemente la inversión y la demanda mundial.

Según el reporte de la ONU, las economías en desarrollo son las que más riesgo corre ante este panorama de decrecimiento, pues aumentará el precio de los productos básicos y habrá menor confianza de los inversores.