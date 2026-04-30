El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la controversia internacional tras proponer cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”, en medio de la creciente tensión con Irán.

La idea sobre cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al “estrecho de Trump” fue difundida a través de una imagen publicada por Trump en su red social Truth, donde aparece el mapa de esta ruta marítima estratégica con el nuevo nombre, lo que generó reacciones divididas entre analistas y gobiernos.

Propuesta de Trump genera polémica en plena crisis energética

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes para el comercio mundial en Irán, ya que por ahí transita cerca del 20% del petróleo global, lo que lo convierte en una zona clave para la estabilidad económica internacional.

Donald Trump propone cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a " estrecho de Trump" (@realDonaldTrump / Truth Social)

En este contexto, la propuesta de Trump de cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a estrecho de Trump, no fue vista como un simple gesto simbólico, sino como parte de una estrategia política en medio del conflicto con Irán, país con el que mantiene tensiones por su programa nuclear y el control de esta vía marítima.

La publicación de Donald Trump ocurre mientras Estados Unidos mantiene presión militar y bloqueos navales en la región del Estrecho de Ormuz en un conflicto que ha elevado el riesgo de una escalada mayor y ha impactado los mercados energéticos globales.

Aunque no existe un proceso formal para cambiar el nombre del estrecho de Ormuz, lo cual requeriría acuerdos internacionales, el gesto ha sido interpretado como una provocación política de Donald Trump y un intento de reafirmar la influencia de Estados Unidos en una de las zonas más sensibles del mundo.