Emiratos Árabes Unidos informó que dejará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo.

De acuerdo con el ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, se trata de una decisión que “refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo”.

Con esta medida, Emirato Árabes Unidos ya no tendrá que cumplir con los topes de producción establecidos por la OPEP y, en cambio, podrá establecer su propia estrategia de explotación, así como fijar el precio del crudo.

Emiratos Árabes Unidos anuncia salida de OPEP por crisis internacional

La agencia oficial de los Emiratos Árabes Unidos, WAM, compartió que el país decidió salir de la OPEP y la OPEP+ ante la crisis internacional que afecta al sector energético.

De acuerdo con la agencia, Emiratos Árabes Unidos determinó su salida ante las “perturbaciones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz que afectan a la dinámica de la oferta”.

“Las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo… la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles" Emiratos Árabes Unidos

Esta decisión se da ante la tensión con sus vecinos del Golfo Pérsico al considerar que no se enfocan en coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región.

Emiratos Árabes Unidos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi; membresía que tras la creación del país en 1971 y “durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores”.

Emiratos Árabes Unidos determinará producción y precio del crudo tras su salida de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos dejará oficialmente la OPEP el 1 de mayo, en medio de una política de producción reducida que, en marzo llegó a casi 8 millones de barriles diarios, es decir, 27.5% menos de lo bombeado en el mes de febrero.

Estas medidas se tomaron debido a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, así como el bloqueo en el estrecho de Ormuz que ha afectado sobre todo a Irak.

Con la salida, Emirato Árabes Unidos podrá determinar la capacidad de bombeo de petróleo y fijar el precio del crudo, lo que podría implicar una tendencia a la baja en el precio de éste.

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP (notebooklm)

El país señaló que pese a su salida, “continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente” para colaborar con sus socios.

Asimismo, reiteró que esta salida no altera su compromiso con la estabilidad del mercado global “ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”.