El caso Nancy Guthrie podría tener un gran avance, pues se dio a conocer que se han recopilado pistas con las que sería posible determinar la zona en la que vive su secuestrador.

Así lo dio a conocer el portal informativo TMZ al difundir que fuentes policiales refieren que es posibleque el sujeto que secuestró a la madre de Savannah Guthrie viva en Tucson.

Pistas del caso Nancy Guthrie revelarían dónde está el secuestrador

Las labores de búsqueda e investigación que las autoridades han desplegado para dar con el paradero de Nancy Guthrie, no han dado los resultados esperados a 10 días del secuestro.

Sin embargo, nuevas pistas en torno al caso podrían revelar un dato de gran relevancia en los esfuerzos, pues a través de ellas se habría identificado que el secuestrador vive en Tucson, Arizona.

Nancy Guthrie (Especial)

Al respecto, TMZ reportó que el sujeto que se ha adjudicado el secuestro y ha exigido el pago de 6 millones de dólares, ha enviado cartas a 3 medios de comunicación, un par de ellos de la zona de Tucson.

Es decir que el responsable de los hechos ha elegido dichas vías de comunicación debido a que se encuentran a su disponibilidad, dada la presunta cercanía a su domicilio.

Asimismo, al destacar que el otro medio que ha recibido las misivas es el propio TMZ, indicó que en una de ellas, el secuestrador prometió devolver a Nancy Guthrie a Tucson dentro de las 12 horas tras recibir el rescate .

Por lo tanto, se ha establecido que el individuo se encuentra de manera irremediable en algún lugar dentro de un radio de unos mil 126 kilómetros en la mencionada ciudad de Arizona.

Revelan segunda pista del caso Nancy Guthrie

Al informar que todo parece indicar que el secuestrador de Nancy Guthrie se encuentra en la ciudad de Tucson, TMZ reveló que hay otra pista un tanto menos relevante.

Se trata de la cuenta de Bitcoin que el sujeto incluyó en su primera nota de rescate, de la cual presentó movimiento por primera vez desde que la envió tras unos días de cometer el secuestro.

Videos del FBI revelan al presunto secuestrador de Nancy Guthrie (Michelle Rojas)

Al resaltar que debido a diversos motivos no se puede informar cuáles fueron los montos de las operaciones en dicha cuenta, el portal refirió que fue la noche del 10 de febrero cuando ocurrieron los movimientos.

No obstante, trasciende que el hecho de haberse detectado operaciones en la cuenta de Bitcoin podría apuntar a que ya se habría realizado un pago de rescate, aunque se trata de una versión no oficial.