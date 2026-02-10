El director del FBI, Kash Patel, dio a conocer un par de nuevos videos en los que dijo, aparece el presunto secuestrador de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora, Savannah Guthrie.

“Las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie” Kash Patel

FBI revela nueva pistas del caso Nancy Guthrie; publica videos del pres

unto secuestrador

A 10 días de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que se encontraron nuevas pistas del caso.

Por medio de X, el director del organismo, Kash Patel, compartió una serie de publicaciones en las que mostró imágenes y nuevos videos captados por cámaras de seguridad del domicilio de la víctima.

BREAKING: FBI releases 2 new videos of suspect in Nancy Guthrie's disappearance. pic.twitter.com/4MvW5dZd8E — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 10, 2026

En ellos, se muestra a un sujeto encapuchado y presuntamente armado, sobre quien no mencionó detalles de posibles sospechas, pero que ya es señalado de manera extraoficial como el presunto secuestrador.

Debido a lo anterior, el director del FBI hizo un llamado a la población en general para apoyar a las autoridades, pues pidió que de tener información, hay que proporcionarla por medio del teléfono 1-800-CALL-FBI.

Cabe destacar que en los videos, se puede observar al sujeto encapuchado acercándose a la puerta del domicilio de Nancy Guthrie con la intención de abrirla para poder ingresar.

Asimismo, se aprecia que al notar que en la fachada había una cámara de seguridad, el presunto secuestrador intentó cubrirla con su mano y luego con una rama para evitar quedar grabado.

Autoridades despliegan acciones para localizar a Nancy Guthrie

El 1 de febrero se reportó la desaparición de Nancy Guthrie, de 76 años de edad, en Tucson, Arizona, según el Sheriff del Condado de Pima, quien confirmó el inicio inmediato de operativos conjuntos.

Por el caso, autoridades locales han desplegado patrullajes y rastreos en la zona, mientras se ofrecen conferencias de prensa periódicas para pedir información y reforzar la búsqueda.

Savannah Guthrie y su mamá, Nancy Guthrie (Savannah Guthrie / FB )

De forma paralela, el FBI publicó que se ofrece una recompensa de 50 mil dólares para quien pueda ofrecer datos que permitan localizar a Nancy Guthrie o identificar responsables del secuestro.

Incluso, Estados Unidos solicitó apoyo directo a Omar García Harfuch y autoridades mexicanas ante la posibilidad de un componente transnacional, activando coordinación binacional e intercambio de inteligencia en el caso.