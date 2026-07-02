Nueva York enfrenta uno de los fines de semana más complejos en materia de seguridad de los últimos años, pues las celebraciones del 4 de julio, los eventos relacionados con el Mundial 2026 y los crecientes rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce han obligado a las autoridades a desplegar un operativo sin precedentes.

De acuerdo con reportes locales, más de un centenar de agentes adicionales de la Policía de Nueva York vigilarán las inmediaciones del Madison Square Garden, recinto señalado como el posible escenario de la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Aunque la pareja no ha confirmado la boda, los preparativos y cierres viales han intensificado las especulaciones, aunado a los preparativos del 4 de julio y eventos relacionados al Mundial 2026.

Revelan supuestas preparaciones para la boda sorpresa de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Boda de Taylor Swift y Travis revela el desafío logístico más grande en Nueva York

Las autoridades coordinan la seguridad en Nueva York no solo por los rumores de la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce, sino también por los tradicionales fuegos artificiales de Macy’s, el desfile naval por el 250 aniversario de Estados Unidos y los encuentros vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con medios locales, se han desplegado equipos antiterroristas, unidades caninas, vigilancia aérea y sistemas antidrones forman parte del dispositivo especial en Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Medios estadounidenses señalan que la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce incluiría una cena privada previa y una celebración multitudinaria con cerca de mil invitados, lo que ha generado preocupación por el desgaste operativo de los cuerpos de seguridad en plena temporada alta de eventos masivos.

Mientras los “swifties” esperan una confirmación oficial, la ciudad que nunca duerme se prepara para un fin de semana caótico en el que la música, el deporte y las festividades patrias podrían converger en un mismo escenario histórico.