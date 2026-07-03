Los rumores sobre una la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce este 3 de julio, siguen alimentando la conversación entre sus fans, quienes ya imaginan el soundtrack perfecto para ese gran día, pues la cantante tiene un gran repertorio.

Pues a lo largo de su carrera, Taylor Swift ha escrito temas donde el amor maduro, la promesa de permanecer juntos y la idea del matrimonio ocupan un lugar central.

Las 5 canciones de Taylor Swift que hablan de matrimonio y compromiso

Este 3 de julio se espera que Taylor Swift y Travis Kelce lleven a cabo su boda en el Madison Square Garden de Nueva York, bajo un gran operativo que ha estado llamando la atención de todos.

Por lo que te dejamos las 5 canciones de Taylor Swift que van perfecto con su boda junto con Travis Kelce:

Lover Paper Rings Mine Mary’s Song (Oh My My My) You Are In Love

Lover

La letra incluye votos matrimoniales simbólicos y la famosa frase “Can I go where you go?”, convirtiéndola en el himno nupcial por excelencia de la artista.

Paper Rings

Su mensaje es directo: el amor vale más que cualquier anillo costoso. La canción celebra la decisión de casarse por convicción y compañía.

Mine

Narra una historia completa de enamoramiento, construcción de un hogar y formación de una familia, con una visión romántica del matrimonio.

Mary’s Song (Oh My My My)

Relata una relación que atraviesa toda una vida hasta llegar al altar, convirtiéndose en una de las canciones más tiernas de su catálogo.

You Are In Love

Más que una declaración apasionada, retrata la tranquilidad de encontrar a la persona correcta y construir un futuro compartido.