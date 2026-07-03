La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está rodeada de rumores; incluso, algunos aseguran que la pareja ya se casó.

Según información de Page Six del New York Post, Taylor Swift se casó con Travis Kelce en una ceremonia privada antes de la celebración en el Madison Square Garden.

Otra información asegura que el jueves 2 de julio es la cena de ensayo de Taylor Swift y Travis Kelce, a la cual acudieron celebridades como Selena Gomez.

Taylor Swift y Travis Kelce ya se habrían casado en privado

Page Six asegura que Taylor Swift y Travis Kelce se casaron por el civil en privado, previo a la gran celebración que tendrán en el Madison Square Garden.

Asimismo, se reportó que Taylor Swift y Travis Kelce ofrecerán una cena de ensayo, la cual se celebra el jueves 2 de julio en el Infosys Theater y tendrá 100 invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

La boda de la cantante, la cual contempla mil invitados, será el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden e iniciará a las 5:00 p.m.; se extenderá hasta la madrugada del sábado.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce contempló el cierre de calles aledañas a la zona, para permitir la fácil circulación al recinto.

¿Quiénes serán los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Las invitaciones a la boda de Travis Kelce y Taylor Swift fueron digitales, personalizadas y con marca de agua.

Asimismo, se dice que Taylor Swift y Travis Kelce hicieron que sus invitados firmaran un acuerdo de confidencialidad para evitar que se filtren detalles de su boda en los medios.

Selena Gomez podría ser una de la invitadas a la boda de Taylor Swift, además de:

Gigi Hadid, de 31 años de edad

Sabrina Carpenter, de 27 años de edad

Bradley Cooper, de 51 años de edad

Tree Paine

Ross Travis, de 33 años de edad

Ed Sheerad, de 35 años de edad

Cara Delevingne, de 33 años de edad

Jack Antonoff, de 42 años de edad

Margaret Qualley, de 31 años de edad

Harry Styles, de 32 años de edad

Camila Cabello, de 29 años de edad