La posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa dando de qué hablar, ahora por un comentario del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien fue cuestionado sobre el evento más esperado por los Swifties durante una conferencia sobre las altas temperaturas en la ciudad.

El funcionario evitó confirmar detalles de la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce, pero aprovechó la pregunta para recordar que Nueva York está acostumbrada a recibir eventos multitudinarios.

Asimismo, pidió a los asistentes mantenerse hidratados ante el calor extremo que se pronostica para los próximos días, bromeando sobre la supuesta boda sorpresa de Taylor Swift y Travis Kelce.

La supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce coincidiría con temperaturas récord en Nueva York

De acuerdo con reportes difundidos en medios estadounidenses, Taylor Swift y Travis Kelce celebrarían su boda durante el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la información.

Durante la rueda de prensa, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York respondió con humor cuando le preguntaron si asistiría a la boda sorpresa de Taylor Swift y Travis Kelce: “No y no”, dijo entre risas, antes de desearle lo mejor a la pareja y recomendar a los fanáticos protegerse del calor que podría superar los 40 grados centígrados.

El momento rápidamente se volvió viral en Instagram y otras plataformas, alimentando aún más las teorías sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Mientras tanto, los seguidores de la artista permanecen atentos a cualquier señal que confirme uno de los acontecimientos más comentados del entretenimiento en 2026.