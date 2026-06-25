Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda la próxima semana en el Madison Square Garden de Nueva York. Fuertes rumores indican que la unión de esta pareja está programada para el 3 de julio.

De acuerdo con un informe del New York Times, se solicitó un permiso a la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden del 2 al 4 de julio para un evento que tendrá lugar el 3 de julio.

Curiosamente, se descubrió que los jugadores de los Kansas City Chiefs se hospedarán en el hotel Marriott Marquis en Times Square el próximo fin de semana.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Revelan detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift está familiarizada con el Madison Square Garden, recinto donde apareció en la tribuna el 10 de junio para un partido de la final de la NBA entre los Knicks y los Spurs.

Reforzando este reporte, TMZ asegura que Taylor Swift y Travis Kelce se reunirán con amigos y familiares (alrededor de 100 personas) el 2 de julio.

El especializado portal sospecha que se trata de una reunión de bienvenida, previa a la ceremonia de boda que tendrá un día después y cuyo festejo se extenderá hasta el 4 de julio y que tendrá lugar en el Madison Square Garden.

Aunque esta información aún no se confirma, lo que sí es seguro, según reveló la estrella de la NFL George Kittle, es que la pareja no desea que sus invitados lleven regalos.

Taylor Swift celebra su despedida de soltera

La noche del sábado 20 de junio, transeúntes vieron fuegos artificiales estallando sobre Rhode Island, la mansión de Taylor Swift ubicada en el distrito costero de Watch Hill.

Debido a que horas antes se vio a mujeres entrando a la propiedad, se especula que Taylor Swift celebró su despedida de soltera.