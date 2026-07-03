Taylor Swift y Travis Kelce vuelven a ser el centro de intensos rumores sobre su posible boda este 3 de julio en Nueva York en Madison Square Garden, pues una reconocida pastelera de lujo, Julie Deffense, publicó un video mostrando un elaborado pastel que muchos identificaron con la estética de la cantante, pero lo eliminó poco después.

Ahora, la diseñadora se encuentra en Nueva York y ha compartido múltiples publicaciones con referencias directas a Taylor Swift, como “In our love story era” y “In our forever era”, alimentando las especulaciones.

Asimismo, la marca de dulces Sticky Lollies confirmó que recibió un pedido por parte de Taylor Swift y Travis Kelce para hacer golosinas personalizadas con sus nombres para su boda.

🎂| Luxury Wedding Cakes designer, Julie Deffense made a video about a cake that is seemingly Taylor Swift’s.



— She deleted the video later, and is now in New York and posting a lot of Taylor references. 👀 pic.twitter.com/C2BBaOeYGi — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) July 3, 2026

Taylor Swift y Travis Kelce se casarían este 3 de julio en Nueva York; pastelera de lujo y dulces personalizados avivan los rumores

Los seguidores de la pareja más famosa del momento no han perdido detalle en redes sociales, pues se han revelado imágenes y videos de la gran logistica que está ocurriendo en MSG de Nueva York, avivando los rumores de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Aunado a esto, la pastelera de lujo, Julie Deffense publicó un video de pastel que “recorrió 1931.213 kilómetros”, que posteriormente borró; también publicó fotos de ella en Nueva York llenas de guiños a las letras de Taylor, que han generado miles de comentarios y teorías sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en redes sociales.

A estos indicios se suma otro detalle que emociona a los Swifties: la marca Sticky Lollies confirmó la creación de dulces personalizados para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, pues en una publicación, la empresa mostró coloridos “lollies” con mensajes románticos y hashtags como #taylorandtravis y #wedding, destacando el honor de formar parte de su “especial día”.

Y finalmente mostró los dulces personalizados que llevan los nombres de Taylor y Travis en colores rojos y blancos, lo cual confirmaría la celebración de una de las bodas más esperadas del año.

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado los rumores, la combinación de estos elementos ha desatado una ola de expectativa, haciendo que los fans analicen cada movimiento, desde las visitas a Nueva York hasta las coincidencias con la narrativa romántica que la artista ha construido a lo largo de su carrera.