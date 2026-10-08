La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura, como parte del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos.

La nueva imputación fue presentada este jueves 8 de octubre de 2026 ante una corte federal de Nueva York, mientras la defensa de Flores solicitaba su liberación bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

La acusación amplía los cargos que ya enfrentaban Nicolás Maduro y Flores por narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros delitos.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Maduro y Flores habrían participado en un sistema de represión, detenciones arbitrarias y tortura contra opositores, militares y otras personas detenidas, con el objetivo de mantener el poder en Venezuela.

La nueva acusación también señala que entre las presuntas víctimas hubo ciudadanos estadounidenses detenidos bajo custodia del gobierno venezolano. La Fiscalía sostiene que más de una docena de estadounidenses habrían sido sometidos a distintos abusos.

Fiscalía de Nueva York acusa torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses

Según el expediente judicial, las prácticas descritas por los fiscales incluyen descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos.

La acusación sostiene que estos abusos fueron utilizados para reprimir y castigar a opositores políticos, silenciar a personas consideradas disidentes y mantener el control del poder.

Uno de los casos incluidos en el documento corresponde a un ciudadano estadounidense identificado como “víctima 7”, quien presuntamente fue torturado después de ser acusado de participar en una conspiración para asesinar a Maduro.

La Fiscalía también describe otros casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, algunos de los cuales habrían sufrido golpes, descargas eléctricas, privación de alimentos y agua, además de otras formas de abuso.

Los casos descritos en la acusación abarcan hechos ocurridos desde 2022 y hasta 2026, de acuerdo con el expediente presentado ante la corte federal de Nueva York.

Fiscalía señala que las presuntas torturas afectaron a estadounidenses y venezolanos

Los fiscales estadounidenses sostienen que las presuntas acciones de Maduro y Flores provocaron daños tanto a ciudadanos de Estados Unidos como a venezolanos.

“Han causado un daño significativo a los estadounidenses, a los ciudadanos de Estados Unidos y un daño generacional a los venezolanos (...) a los venezolanos y estadounidenses que han sufrido como resultado de esta presunta conspiración” Fiscalía de Nueva York

🔴Fiscales de EU ampliaron la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores al sumar el delito de conspiración para cometer tortura, que incluye presuntos abusos contra ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas.



Estos cargos se agregan a los expedientes ya… — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2026

Además, la Fiscalía argumenta que los abusos contra ciudadanos estadounidenses aumentaron conforme crecía la confrontación política entre Washington y Caracas.

La acusación atribuye a Maduro un papel central en el supuesto sistema de represión y sostiene que Flores también habría participado en el desarrollo de estas prácticas, afirmaciones corresponden a la Fiscalía y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.

Cilia Flores también enfrenta acusación por narcoterrorismo

Además del nuevo cargo relacionado con tortura, la Fiscalía amplió contra Cilia Flores una acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que anteriormente estaba dirigida contra Maduro.

La nueva imputación sostiene que ambos conspiraron para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Maduro y Flores ya enfrentaban cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Ambos se encuentran detenidos en Estados Unidos después de que fuerzas estadounidenses los capturaran en Caracas en enero de 2026. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, aunque el calendario puede modificarse.

Las nuevas acusaciones por conspiración para cometer tortura son señalamientos de los fiscales estadounidenses. Maduro y Flores no han sido condenados por estos nuevos cargos y mantienen la presunción de inocencia.