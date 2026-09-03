El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó una nueva moción ante Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que pidió desestimar el caso que se abrió en su contra en Estados Unidos.

“Los jefes de Estado están exentos de procesos penales ante cualquier tribunal nacional que no sea el de su propio país” Moción de Nicolás Maduro

En su planteamiento, el expresidente resaltó que en su calidad de “jefe de Estado” de un país extranjero, el gobierno de Estados Unidos no puede proceder penalmente en su contra.

Aunado a lo anterior, Nicolás Maduro exigió que se desestime su proceso al advertir que las acusaciones en su contra no tienen ningún fundamento legal.

Nicolás Maduro publica fotos desde la prisión en Estados Unidos (@NicolasMaduro / X)

Nicolás Maduro pide desestimar su caso por el principio de inmunidad soberana

El 15 de noviembre de 2026, el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos podría dar un paso definitivo, pues en esa fecha se decidirá si se inicia o no el juicio en su contra.

De cara a la fecha decisiva en su proceso, el expresidente de Venezuela presentó una nueva moción en la que insistió en pedir que se desestime el caso que se está desarrollando en su contra.

Como principal argumento, Nicolás Maduro señaló que en su calidad de Jefe de Estado de Venezuela, lo asiste el principio de inmunidad soberana que alegó, Estados Unidos ha violado.

“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos” Moción de Nicolás Maduro

Al respecto, señaló que la jurisprudencia existente le permite invocar la inmunidad soberana, dado que ningún jefe de Estado extranjero ha sido juzgado en un proceso penal en Estados Unidos.

En ese sentido, advirtió que su inmunidad no se trata de un acto de cortesía, sino que es un principio de “igualdad perfecta” que emana de la independencia absoluta de los Estados soberanos.

En consecuencia, aseveró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York “carece de jurisdicción”, pues afirmó que la República Bolivariana de Venezuela lo reconoce como su jefe de Estado.

Juicio de Nicolás Maduro: aplazamiento hasta 2027 estaría ligado a transición en Venezuela (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Nicolás Maduro también rechazó cargos en su contra

Durante un operativo especial que se puso en marcha el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue detenido por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

La captura del expresidente se ejecutó debido a que debido a que autoridades judiciales de Estados Unidos le imputan diversos cargos relacionados con supuestas actividades de narcotráfico:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Con respecto a las acusaciones, Nicolás Maduro señaló en su moción que el proceso en su contra debe ser desestimado,porque los cargos que se le imputan no tienen fundamento.

Sobre el punto, la moción refiere que además de la inmunidad soberana de la que goza, “las acusaciones carecen de fundamento jurídico”, por lo que el caso debe ser desestimado.