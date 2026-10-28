El juez federal Alvin K. Hellerstein murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años, mientras estaba a cargo del proceso judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

La muerte del magistrado Alvin Hellerstein fue confirmada por un funcionario judicial del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde ejerció durante casi tres décadas.

Hasta el momento, no se había aclarado quién sustituirá a Alvin Hellerstein en el caso contra Maduro, cuyo juicio estaba previsto para comenzar el 14 de junio de 2027.

Alvin Hellerstein: Trayectoria del juez que procesa a Nicolás Maduro en EE. UU. (Cortesía)

¿Quién era Alvin Hellerstein, juez del caso de Nicolás Maduro?

Alvin Hellerstein fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Estudió Derecho en la Universidad de Columbia y, antes de incorporarse al sistema judicial, trabajó como abogado del Ejército de Estados Unidos y en el sector privado, que actualmente era el encargado del caso contra Nicolás Maduro.

Durante su trayectoria, supervisó casos de gran relevancia pública, entre ellos las demandas civiles derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los procesos relacionados con el productor de Hollywood Harvey Weinstein y Michael Cohen, exabogado de Donald Trump.

Muere Alvin Hellerstein, juez que llevaba el caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos (Jane Rosenberg / EFE / EFE)

El juez Alvin Hellerstein también destacó por decisiones que confrontaron a distintas administraciones estadounidenses; en 2015 ordenó divulgar fotografías de abusos contra detenidos en Irak y Afganistán, mientras que en 2025 frenó deportaciones de presuntos integrantes de una banda venezolana sin audiencia judicial.

La muerte de Alvin Hellerstein representa un cambio importante en uno de los procesos judiciales de mayor perfil internacional, aunque todavía no se habían anunciado detalles sobre la designación de un nuevo juez para el caso de Maduro y su esposa Cilia Flores.