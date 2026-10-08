Cilia Flores, exprimera dama de Venezuela, busca continuar su proceso judicial bajo arresto domiciliario en Nueva York debido a problemas cardíacos que, según sus abogados, se han agravado durante su estancia en prisión.

Su defensa también ha señalado que pudo haber sufrido un episodio cardíaco que habría sido un infarto leve, aunque no se presenta como un diagnóstico médico confirmado.

De acuerdo con sus abogados, Mark Donnelly y Andres Sanchez, Flores, de 69 años, padece desde hace años problemas cardiacos.

Flores permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn junto con Maduro, luego de que ambos fueran capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas a principios de enero y trasladados a Nueva York.

Los dos se han declarado inocentes de los cargos relacionados con una presunta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

En una presentación judicial separada, sus defensas también solicitaron que se desestimen los cargos bajo el argumento de que Nicolás Maduro y Flores cuentan con inmunidad por su condición de gobernante y primera dama de un país extranjero.

Abogados de Cilia Flores buscan arresto domiciliario

Los abogados de Cilia Flores solicitaron a un juez federal que le permita salir de la prisión de Brooklyn y continuar detenida bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York.

La propuesta contempla que Flores permanezca bajo vigilancia armada las 24 horas del día y que únicamente pueda recibir visitas autorizadas por el tribunal y la Fiscalía federal.

La vivienda también sería monitoreada mediante video y sus llamadas telefónicas serían grabadas, según la solicitud de la defensa.

La audiencia para analizar la petición está prevista para este jueves 8 de octubre ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Nueva York. La Fiscalía se opone a la solicitud y ha argumentado, entre otros puntos, que existe riesgo de fuga.

¿Qué problema cardíaco tiene Cilia Flores?

Los abogados de Flores señalaron que la ex primera dama venezolana vive desde hace años con un prolapso de la válvula mitral, una afección que, según la defensa, requiere tratamiento periódico.

Desde que fue encarcelada, Flores no habría recibido la inyección mensual que utilizaba para controlar esta condición. En su lugar, sus abogados indicaron que le han recetado aspirina infantil, una estatina, diltiazem y nitroglicerina para atender los dolores de pecho.

Además de los problemas cardíacos, la defensa afirma que Flores ha padecido reflujo y gastritis, perdió dos molares y bajó más de 11 kilogramos (25 libras) desde su encarcelamiento.

Los médicos le habrían recomendado someterse a un cateterismo cardíaco, procedimiento que podría derivar en otras intervenciones. Sus abogados sostienen que, de realizarse esos procedimientos, Flores necesitaría un periodo de recuperación en un entorno que, según ellos, no puede proporcionarle un centro de detención.

La defensa sostiene que Flores ha recibido atención médica en prisión y en un hospital, pero considera que las condiciones de una cárcel no son adecuadas para su recuperación.