Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos tortura que le imputan autoridades de Estados Unidos.

La declaración de no culpable también fue replicado por su esposa, Cilia Flores, quien también negó las imputaciones por conspiración para cometer tortura.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declarna no culpable por delitos de tortura en Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se declararon no culpables por los nuevos cargos que le imputó la Fiscalía de Estados Unidos por conspiración para cometer tortura.

El presidente depuesto de Venezuela compareció ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein, solo una semana después de que se les imputaran nuevos delitos.

Sin embargo, aseguró que se trata de “falsas acusaciones y testimonio” en su contra; además, Nicolás Maduro reiteró que las acusaciones son la “sima de elementos y ataques que ya conocía en el pasado”.

Por su parte, Cilia Flores se declaró “completamente inocente” de dichos cargos y reiteró que no es culpable de estas nuevas acusaciones.

Juicio contra Nicolás Maduro por tortura iniciará en junio de 2027

Luego de la audiencia inicial por los cargos de conspiración para cometer tortura, el juez Alvin Hellestein aplazó el inicio del juicio para el 14 de junio de 2027.

Asimismo, señaló que no habrá ninguna audiencia hasta el mes de diciembre 2026; mientras que la última audiencia previa al juicio será el 7 de junio de 2027.

Cabe señalar que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores están imputados de los delitos de: