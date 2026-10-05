Estados Unidos pidió al juez federal Alvin K. Hellerstein rechazar la inmunidad reclamada por Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta actualmente en Nueva York.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Venezuela no solicitó esa protección para Nicolás Maduro, aunque sí presentó una petición formal de inmunidad para Delcy Rodríguez.

El argumento de Washington se basa en que Estados Unidos dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente venezolano en 2019 y reconoce actualmente a Rodríguez.

¿Por qué Estados Unidos rechaza la inmunidad de Nicolás Maduro?

Según el escrito presentado ante Hellerstein, Caracas tampoco afirmó que Cilia Flores tuviera inmunidad frente al proceso penal estadounidense ni otros procedimientos pendientes.

La defensa de Maduro sostiene que su antigua condición presidencial debería protegerlo frente a la jurisdicción penal estadounidense y permitir desestimar los cargos federales presentados.

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela. (@NicolasMaduro)

Washington sostiene que corresponde al Poder Ejecutivo estadounidense determinar quién representa oficialmente a un Estado extranjero para efectos de reconocimiento diplomático e inmunidad judicial.

El Gobierno estadounidense dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en enero de 2019 y, según la Fiscalía, esa decisión nunca fue revertida.

En contraste, Estados Unidos reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado venezolana el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro.

Caracas solicitó el 14 de mayo inmunidad para Rodríguez mediante una nota diplomática presentada en una demanda civil de Florida conocida como Kenemore vs. Maduro.

La audiencia sobre inmunidad está prevista para el 17 de noviembre, mientras el juicio contra Maduro y Flores está programado para comenzar en junio de 2027.