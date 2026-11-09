La salud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se reporta como precaria en el marco de su internamiento en una prisión de Nueva York, reporta The New York Times.

“La salud de la señora Flores, la ex primera dama venezolana, parece ser más precaria” The New York Times

Cilia Fores, al igual que Nicolás Maduro, se encuentran en el Centro Metropolitano de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad en Nueva York, Estados Unidos.

La situación de salud de ambos se reporta como deteriorada, pero especialmente la de Cilia Flores, en espera del juicio de ambos en junio de 2027.

Enlistan afectaciones a la salud de Cilia Flores en prisión de Nueva York

Cilia Flores se recuperaba de una histerectomía cuando fue capturada en enero de 2026 y ahora se reporta que ha perdido “dos dientes y más de 11 kilos”.

Fuentes anónimas revelaron a The New York Times que debido a la histerectomía de la que se recuperaba al momento de su detención, le han recetado nitroglicerina para los dolores en el pecho.

Se reporta que al ser ingresada a la población general, tras estar en aislamiento tres meses, sufrió los efectos del gas pimienta que autoridades usaron para disolver una pelea entre reclusas.

La defensa de Cilia Flores ha trabajado en la versión de que puso haber sufrido un “infarto leve” en el mes de julio 2026 y que parte de sus afecciones de salud se deben a que duerme entre tres y cuatro horas al día.

Nicolás Maduro se acerca a la religión mientras espera juicio en Nueva York

Nicolas Maduro ha bajado de peso y se ha refugiado en la lectura de textos filosóficos y de religión, como La biblia y El Corán.

Reportan también acercamiento al judaísmo y reuniones con un rabino y un sacerdote católico. Se desconoce si el acercamiento es con fines espirituales o intelectuales.