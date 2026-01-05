El presidente Nicolás Maduro se declaró inocente durante su primera audiencia en la corte de Nueva York llevada a cabo el lunes 5 de enero de 2026 luego de su captura la madrugada del 3 de enero en Venezuela.

“Soy un hombre decente, el presidente de mi país” Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

“Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, dijo en la primera audiencia de los cargos federales que le imputa Estados Unidos, entre los que se encuentra tráfico de cocaína.

La primer audiencia de Nicolás Maduro se dio mientras a las afueras de la corte de Nueva York activistas se manifestaron contra Trump y venezolanos contra el presidente, generando enfrentamientos.

Nicolás Maduro se declara inocente ante corte de Nueva York por cargos en su contra (Stefan Jeremiah / AP)

¿Cuáles son los 4 cargos que le imputan a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, de 63 años de edad, se declaró inocente o no culpable de los siguientes cuatro cargos: