El abogado Barry Pollack, quien defendió a Julian Assange, será el defensor de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela juzgado en Estados Unidos.

Así se reveló en el documento sobre el caso de Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, donde el abogado declara estar autorizado para la defensa del venezolano.

Cabe recordar que Nicolas Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron capturados

Nicolás Maduro será defendido por Barry Pollack, abogado de Assange

Nicolás Maduro contrató al abogado del activista Julian Assange para su defensa en el caso que le imputa Estados Unidos por narcoterrorismo.

El abogado Barry Pollack fue acreditado para practicar la defensa en la Corte del Sur de Distrito de Nueva York, Estados Unidos, para defender a Nicolás Maduro.

Cabe señalar que, de acuerdo con este documento, el abogado de Assange sólo está registrado para la defensa del presidente venezolano y no para la de su esposa, Cilia Flores.

Fue Barry Pollack quien acompañó a Nicolás Maduro en su primera audiencia, donde se declaró inocente de los 4 cargos que se le imputan.

¿Quién defenderá a Cilia Flores? Esposa de Nicolás Maduro será defendida por un texano

Por otra parte, Cilia Flores contrató un abogado diferente para su defensa en la Corte del Sur de Distrito de Nueva York en Estados Unidos.

Cilia Flores, acusada de narcoterrorismo, será defendida por el abogado texano Mark Donnelly, penalista con experiencia en el sistema federal de Estados Unidos.

La esposa de Nicolás Maduro también se declaró inocente de los cargos que se le imputan durante su primera audiencia.