En medio de la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos en Medio Oriente, autoridades israelíes suspendieron la misa del domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, un hecho que no ocurría desde hace siglos.

De acuerdo con el Patriarcado Latino de Jerusalén, una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en Tierra Santa, por primera vez en siglos se impidió a los líderes de la Iglesia católica celebrar el domingo de Ramos en uno de los templos más sagrados del cristianismo.

“Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro” Patriarcado Latino de Jerusalén

Reportes internacionales indican que la policía israelí bloqueó el acceso al Santo Sepulcro, ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Según el comunicado de la institución religiosa, esta acción representa “un grave precedente y un desprecio hacia los fieles”.

Israel impide celebración de Domingo de Ramos en Jerusalén

De acuerdo con reportes internacionales, agentes israelíes detuvieron al cardenal Pierbattista Pizzaballa junto con el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando se dirigían al Santo Sepulcro.

Ambos líderes religiosos acudían al lugar “de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial”, según la información difundida por el Patriarcado Latino.

En este contexto, también se suspendió la tradicional procesión de Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, debido a que Israel limitó las reuniones públicas en el país a menos de 50 personas.

Ante el conflicto en Medio Oriente, las autoridades israelíes mantienen clausurados varios lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén, entre ellos:

El complejo de la Mezquita de Al Aqsa

El Muro de las Lamentaciones

La iglesia del Santo Sepulcro

Iglesia del Santo Sepulcro (Alejandro Ernesto / FB)

“Irrazonable”: suspensión de la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

El Patriarcado Latino de Jerusalén calificó la suspensión de la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro como una medida “irrazonable” y “gravemente desproporcionada”.

En su comunicado también afirmó que la decisión está “viciada por consideraciones indebidas” y se aleja de los principios fundamentales de libertad de culto.

La institución religiosa aseguró que previamente había tomado medidas para cumplir con las restricciones vigentes, entre ellas cancelar encuentros públicos y preparar recursos para transmitir de forma telemática las celebraciones de Semana Santa.

Restricciones religiosas también durante el Ramadán tras guerra en Medio Oriente

El Patriarcado Latino también señaló que durante el Ramadán, el mes sagrado del islam que coincidió con varias semanas del conflicto, la policía israelí impidió el acceso de fieles a la Explanada de las Mezquitas.

Además, se limitaron las entradas a la Ciudad Vieja de Jerusalén y se dispersó con violencia a creyentes que intentaban rezar fuera de las murallas.