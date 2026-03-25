Un video viral en X ha reavivado el interés por el significado oculto de los cuervos luego de mostrar a estas aves volando sobre el cielo de Tel Aviv, en Israel tras ataques de Irán.

De acuerdo a las interpretaciones de algunos usuarios, la presencia de cientos de cuervos en los cielos de Tel Aviv se ha visto como un mal presagio según escrituras bíblicas como Apocalipsis 19, que asocian aves carroñeras con juicio divino.

Los cuervos en Tel Aviv avivan teorías de destrucción

En redes sociales, un video viral ha desatado debate luego de mostrar una inusual presencia de cuervos en Tel Aviv, fenómeno que algunos usuarios han relacionado con pasajes de la Biblia y significados espirituales asociados a estas aves.

Las imágenes ya difundidas en X, muestran a decenas de cuervos sobrevolando zonas urbanas de Tel Aviv, lo que provocó interpretaciones que apuntan a lecturas religiosas.

Pues la presencia de los cuervos a Tel Aviv llega en el contexto de ataques misilísticos iraníes del 24 de marzo de 2026 contra la zona, por lo que usuarios lo han ligado a profecías de destrucción para Israel, pues se sabe que también existen tradiciones islámicas donde los cuervos señalan muerte inminente.

¿Qué dice la Biblia sobre los cuervos?

Aunque en tradiciones islámicas los cuervos son señalados como señal de muerte, el ave no solo tiene connotaciones negativas, sino que también representa mensajes divinos, vigilancia y supervivencia en contextos adversos.

Pues en la tradición bíblica católica, su presencia puede interpretarse como un recordatorio de que Dios actúa incluso a través de lo inesperado.

En textos bíblicos, los cuervos tienen un papel simbólico complejo, pues son mencionados desde el Génesis, cuando Noé libera un cuervo tras el diluvio para comprobar si las aguas habían bajado.

También los cuervos aparecen en uno de los relatos más conocidos: cuando Dios los envía para alimentar al profeta Elías durante su exilio, llevándole pan y carne de forma milagrosa.

Además, en otros pasajes se utilizan como ejemplo de cómo Dios provee alimento incluso a las criaturas consideradas impuras, reforzando su papel como símbolo de provisión divina.

Si bien otros han asegurado que el comportamiento aviar se explica por migración estacional, cambios climáticos o búsqueda de alimento, el video ha acumulado millones de vistas, amplificando narrativas pro-palestinas en un conflicto escalado.