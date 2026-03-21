Las autoridades de Israel han ordenado el cierre por la fuerza de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, uno de los recintos más sagrados para el cristianismo a nivel global.

La medida, emitida bajo las instrucciones directas del primer ministro Benjamín Netanyahu, asegura tiene lugar en medio de una emergencia de seguridad nacional debido a los recientes ataques con misiles balísticos lanzados desde Irán contra el territorio israelí.

El cierra indefinido de la Iglesia del Santo Sepulcro forma parte de un operativo de seguridad de mayor alcance mediante el cual Israel ha restringido el acceso a todos los sitios sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluyendo el Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo.

Iglesia del Santo Sepulcro (Especial)

Polémico cierre de la Iglesia del Santo Sepulcro previo a Semana Santa en Israel

El cierre de la Iglesia del Santo Sepulcro, donde según la tradición cristiana Jesús fue crucificado y sepultado, genera una profunda preocupación internacional debido a la proximidad de la Semana Santa 2026, cuyo inicio está previsto para el 29 de marzo.

Según indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, un misil impactó a pocos cientos de metros de estos lugares históricos el pasado 12 de marzo, lo que obligó al gobierno a priorizar la protección de las vidas de fieles y visitantes ante la inestabilidad de la región.

Esto toda vez que quedarán prohibidas las celebraciones de Semana Santa y Pascua, así como se ordenó la cancelación de misas y liturgias dominicales.

Pese a que el gobierno de Israel alega motivos de seguridad, grupos religiosos acusan que, mientras la Iglesia del Santo Sepulcro permanecerá cerrada para los fieles, a los israelíes judíos sí se les permite celebrar en grandes concentraciones.

Con ello, líderes de diversas denominaciones religiosas temen que las celebraciones litúrgicas deban limitarse exclusivamente al clero, replicando las estrictas restricciones implementadas durante la pandemia de COVID-19.