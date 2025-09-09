Habrá Navidad adelantada, pero no en México: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decidió volver a celebrar la festividad desde el 1 de octubre.

Navidad es sin duda una de las fechas más esperadas en todo el mundo, ya que la época navideña es representativa de paz, armonía, esperanza, felicidad, amor y unión familiar.

Aunque Navidad se celebra hasta el 25 de diciembre, desde finales de noviembre ya comienza a sentirse el ambiente festivo, una vez que termina la temporada de Día de Muertos o Halloween.

Sin embargo, Nicolás Maduro decidió no esperar más tiempo, por lo que declaró que la Navidad en Venezuela comenzará a celebrarse desde el 1 de octubre, como en años anteriores.

Nicolás Maduro anuncia Navidad adelantada en Venezuela; será el 1 de octubre

Durante la transmisión en vivo del programa ‘Con Maduro+’ hoy lunes 8 de septiembre de 2025, Nicolás Maduro anunció públicamente que el 1 de octubre iniciará la Navidad en Venezuela.

“Vamos a decretar desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez, este año también”. Nicolás Maduro

Esta no es la primera vez que Nicolás Maduro adelanta la Navidad, pues en varios años –desde 2013 con el inicio de su mandato– ha celebrado con anticipación las festividades navideñas.

Nicolás Maduro resaltó que adelantar la Navidad les ha funcionado en años anteriores, con beneficios en la economía, cultura, y felicidad para las y los venezolanos, por lo que retomarán la “fórmula”.

“Este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaita…” Nicolás Maduro

Aunque la Navidad ha sido adelantada varias veces en Venezuela, este será el segundo año consecutivo en que se celebrará desde el 1 de octubre.

Nicolás Maduro adelanta la Navidad en medio de conflicto con Estados Unidos

El anuncio de la Navidad adelantada en Venezuela se da en medio de las tensiones con Estados Unidos, entre Nicolás Maduro y Donald Trump.

Lo anterior derivado del ataque de Estados Unidos contra un barco venezolano ligado al tráfico de drogas, como parte de las acciones de Donald Trump para combatir el narcotráfico.

El ataque en aguas internacionales dejó varios muertos y Estados Unidos amenazó con continuar los ataques a barcos del narcotráfico. Dos días después, Venezuela realizó una incursión aérea en un buque militar estadounidense.

Esta última medida fue tomada como una provocación de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos, por lo que Donald Trump advirtió que derribarían cualquier avión venezolano que se acercara a las fuerzas militares estadounidenses.