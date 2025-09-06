El presidente Nicolás Maduro lanzó una nueva advertencia mientras Estados Unidos continúa con su despliegue de tropas en el Caribe, pues dijo que habrá una “lucha armada” si agreden a Venezuela.

Así lo advirtió el mandatario durante un acto llevado a cabo este viernes 5 de septiembre y que se transmitió en cadena nacional, en el que se realizó una activación de milicias ciudadanas.

En el acto, Nicolás Maduro volvió a lanzar un mensaje de advertencia, pues dijo que habrá “lucha armada” si agreden a Venezuela, mientras Estados Unidos sigue con el despliegue de tropas en el Caribe.

Nicolás Maduro advierte "lucha armada" si agreden a Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Nicolás Maduro amenaza con “lucha armada” si se comete una agresión contra Venezuela

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no han disminuido, debido a que el gobierno que encabeza Donald Trump no ha cesado en el despliegue de tropas militares en el Caribe.

De acuerdo con los reportes internacionales, los buques y cazas estadounidenses que llegaron a la zona del Caribe cercana a las costas venezolanas, continúa maniobrando en el lugar.

Ante ello, el presidente Nicolás Maduro volvió a mostrar una postura de confrontación, debido a que advirtió que si agreden a Venezuela, entonces se va a desatar una “lucha armada”.

En cadena nacional, Maduro dijo que Venezuela está aún “en la fase de lucha no armada”, pero sentenció que si se registra algún ataque en contra del país, las cosas van a cambiar de inmediato.

Sobre ello, el presidente venezolano refirió que en este momento la nación continua ejerciendo la política y la comunicación institucional, sin embargo, aseveró que están listos para entrar a “una etapa de lucha armada, planificada, organizada”.

Al insistir en su postura de confrontación, Nicolás Maduro aseguró que de avanzar a una fase de “lucha armada”, todo el pueblo de Venezuela se sumará a la defensa ante una “agresión, sea local, regional o nacional”.

Nicolás Maduro advierte "lucha armada" si agreden a Venezuela (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Maduro lanzó amenaza mientras Estados Unidos mantiene despliegue de tropas en el Caribe

La nueva advertencia de Nicolás Maduro sobre una “lucha armada” en caso de que agredan a Venezuela, se dio mientras Estados Unidos mantiene el fuerte despliegue de tropas en el Caribe.

Sobre las unidades navales, aéreas y terrestres que se han desplegado en el Caribe, en zonas cercanas a las cotas de Venezuela, las autoridades de Estados Unidos señalan que se tratan de las siguientes: